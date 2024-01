Novara – Il Liceo scientifico Carlo Alberto di Novara propone la prima edizione del Certamen novariense che avrà luogo venerdì 10 e sabato 11 Maggio. “Studenti delle classi seconde e terze – spiega il dirigente scolastico, Nicola Fonzo – provenienti dai licei scientifici ad indirizzo ordinario di tutta Italia, si ritroveranno a Novara per tradurre e commentare un passo degli Elementa Euclidis di Campano da Novara (Novara ante 1220-Viterbo 1296), una delle sue opere più famose. Perché un certamen su Campano? La sua poliedrica figura di matematico, astronomo, inventore e medico della corte papale costituisce, seppur nei limiti dell’epoca in cui ha vissuto, un terreno di confronto tra le discipline caratterizzanti del liceo scientifico ordinario: la matematica ed il latino. Questa competizione infatti, a differenza di altri certamina che già da anni si svolgono nei vari licei d’Italia, ha una forte finalità interdisciplinare: oltre a tradurre dal latino l’enunciato di un teorema degli Elementi di Euclide nella versione di Campano, ciascun candidato dovrà elaborare un’analisi critica del brano sfruttando le proprie conoscenze di geometria euclidea. Si deve precisare che la conoscenza di Campano del testo euclideo non è diretta, ma mediata attraverso le traduzioni in latino di commentatori arabi. Questo comporta inevitabilmente una certa distanza dall’originale. Inoltre Campano non intende semplicemente tramandare il testo del matematico greco, ma migliorarlo secondo i dettami della filosofia scolastica: egli attribuisce grande importanza ai ragionamenti logici e matematici, tanto da aggiungere postulati e modificare alcune dimostrazioni rendendole più accessibili. Di conseguenza il testo di Campano da Novara costituisce un ottimo punto di partenza per riflettere su quanto la matematica, ed in particolare il suo linguaggio, siano in continua evoluzione. Un’iniziativa che coinvolge scuola e città. Per questo progetto così ambizioso si è formata all’interno del Convitto una commissione interdisciplinare che vede come organizzatori i docenti D’Avanzo Sebastiano e Pozzi Matteo del dipartimento di lettere; Demarchi Francesca e Lanzo Emanuele del dipartimento di matematica. L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio del Comune di Novara e vede la collaborazione della Biblioteca Civica Negroni: i partecipanti al certamen visiteranno la biblioteca cittadina e potranno ammirare il prezioso incunabolo del 1482 dell’Editio princeps del commento di Campano. Un’iniziativa collaterale al certamen sarà un convegno a cui prenderanno parte esperti della Società storica novarese, l’Associazione di storia della chiesa novarese, l’Archivio storico diocesano e personalità del mondo accademico. Numerosi gli enti che sostengono la gara: il certamen può fregiarsi del logo dell’ Ufficio Scolastico Regionale e vede coinvolta la Fondazione BPN per il Territorio, la Federazione provinciale coltivatori diretti di Novara e VCO. Nei prossimi giorni sarà inviato il bando ai licei scientifici d’Italia; ciascun istituto potrà iscrivere fino ad un massimo di sei studenti entro il 6 Aprile 2024. Una volta raccolte le adesioni, saranno attivati dei seminari in presenza e a distanza per presentare la figura del matematico novarese ai partecipanti”.