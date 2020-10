Programma lavori strade e ponti. Dalla Provincia di Novara 6 mln d’interventi fino al 2026

Il Consiglio Provinciale di Novara ha approvato il programma di lavori e manutenzioni, attraverso la ripartizione dei fondi ministeriali 2019-2024.

Il Consiglio Provinciale di Novara ha approvato negli scorsi giorni, il programma di interventi per la ripartizione dei fondi ministeriali per il quinquennio 2019-2024. Si tratta del piano che definisce le priorità d’intervento sulle diverse strade del nostro territorio, con manutenzioni che ne garantiranno la sicurezza.

“Nonostante la nota penuria di risorse del nostro Ente, siamo riuscita ad attuare una programmazione dei fondi ministeriali – ha spiegato il consigliere delegato ai Lavori pubblici e Viabilità Marzia Vicenzi – Un risultato per il quale ci riteniamo soddisfatti sia per quanto riguarda la concretezza, sia anche per il fatto che, per i prossimi sei anni, la Provincia ha un piano d’intervento preciso rispetto a esigenze e priorità”.

Complessivamente sono stati messi a disposizione della Provincia circa sei milioni: in particolare 5 di questi saranno destinati alla manutenzione delle strade, con 21 interventi, e circa 1 milione alla messa in sicurezza di sette ponti. Si tratta di lavori attesi da anni dal nostro territorio, le infrastrutture del quale hanno riportato in diverse occasioni danni a causa di frane e alluvioni, e che, una volta avviati dovranno essere conclusi entro un anno.

Per l’anno in corso sono state individuate opere sulla Strada provinciale 85 nel tratto Vergano-Gargallo per 150.000 euro e 155.000 euro per la segnaletica verticale di altre strade. Il prossimo anno invece ci saranno interventi sulla Strada provinciale 13 nel Comune di Grignasco per 120.000 euro, sulla 34 Alto Vergante e 36 Meina-Pisano-Colazza per complessivi 180.000 euro e sulla16 nel Comune di Vicolugo con opere per 260.000 euro, . Nel 2021 sarà la volta delle Strade provinciali 13 e 32 nel Comune di Grignasco, quindi, nel 20222, andremo a intervenire sulla 37, la 110, la 49 la 96, la 104, la 32, la 11/b, la 21 e la 39. Nel 2023 la Strada provinciale 37, la 21, l 103, la 46, la 41, la 87, la 4 e la 17. Nel 2024 le Strade provinciali 166, 17, 20. Si aggiungeranno opere di manutenzione anche su più di dieci arterie della Provincia.

Per quanto riguarda i ponti, al di là di situazioni emergenziali come quella del ponte di Romagnano, per la messa in sicurezza dell’alveo, per il quale è stato appena stanziato un milione e 150.000 euro attraverso l’avanzo di amministrazione. Il programma d’interventi di manutenzione fino al 2026, vedrà in agenda lavori su quello della Strada provinciale 10, sulla roggia Biraga, con un finanziamento di 86.545 euro. Il prossimo anno altri lavori con complessivi 106.908 euro su altri ponti della stessa Strada provinciale. Il 2022 sarà dedicato al ponte sulla roggia Mora e sul torrente Agogna della Strada provinciale 17 Ticino-Oleggio-Proh con opere per 152.726 euro, quindi, nel 2023 con il ponte sul rio Pellino della Strada provinciale 19 per 153.407 euro. Il 2024 sarà l’anno del ponte sulla roggia Bolgora della Strada provinciale 15 per 155.316 euro. Per l’anno successivo la manutenzione è stata programmata per il ponte sul cavo Montebello della Strada provinciale 16, il ponte sulla roggia Busca della Strada provinciale 104 e quello sulla roggia Mora della Strada provinciale 15 per complessivi 157.498 euro. Nel 2026 infine, sarà la volta del ponte sul Terdoppio della Strada provinciale 2, intervento per il quale verranno stanziati 1151.362 euro.