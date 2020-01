Solidarietà e passione azzurra a sole 2 euro, ma la prevendita di Novara-Monza non decolla

A 5 giorni dall’apertura della prevendita e soli 6 dal match, la vendita dei biglietti per la partita Novara-Monza con incasso destinato alla Pediatria del Maggiore ha registrato al momento dati modesti.

Una partita di cartello contro la capolista, unitamente alla finalità benefica, il tutto a sole 2 euro. Argomenti più che sufficienti ad accendere i riflettori su Novara-Monza il match che aprirà il 2020 calcistico degli azzurri e metterà di fronte la nuova proprietà a niente di meno che a Berlusconi e Galliani, una coppia che ha scritto la storia del calcio italiano alla guida del Milan e che ora ha ricominciato in Brianza con inalterata ambizione. Eppure i primi dati sull’acquisto biglietti non sono precisamente “scoppiettanti”, secondo quanto abbiamo raccolto infatti, al momento sono poco più di un migliaio i tifosi che hanno proceduto ad assicurarsi un tagliando e considerando che la quota abbonamenti di oltre 4000 unità verrà a mancare, a meno di una settimana dall’evento, il dato al momento è certamente deludente.

Visto che la partita si giocherà domenica prossima 12 gennaio alle ore 17.30, con la biglietteria del Silvio Piola aperta dalle 13 alle 18, c’è tutto il tempo necessario per evitare le code al botteghino attraverso la prevendita on-line, soprattutto per dare il maggiore peso specifico possibile alla donazione che la famiglia Rullo ha voluto destinate al reparto di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale Maggiore di Novara, per l’acquisto di un respiratore automatico.

Dalle ore 17:00 di Giovedì 02 gennaio è possibile acquistare i biglietti per Novara-Monza, sia nei punti vendita Vivaticket abilitati in Provincia di Novara che sono a:

Novara C.so Trieste 1/F c/o Destinazione Paradiso (0321/233309); Novara via F.lli Rosselli 23 c/o Tune Dischi; Boca P.zza Matteotti 22 c/o Tabaccheria Monica Mora (0322/866708); Gozzano via Dante 72 c/o Edicola Michela (0322/912047).

Oppure direttamente sul portale Vivaticket all’indirizzo:

Con la vendita suddivisa in biglietti in prelazione (per gli abbonati stagione sportiva 2019/2020) fino a questa sera, entro la mezzanotte del 06.01.2020 si potrà infatti acquistare il tagliando nel medesimo posto in cui si ha sottoscritto l’abbonamento, inserendo nella schermata il proprio numero di tessera del tifoso/fidelity card e successivamente procedere con il pagamento).

ACQUISTO CON PRELAZIONE PER ABBONATI

Oppure in vendita libera, cioè senza alcuna prelazione.

VENDITA LIBERA