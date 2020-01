Spaccio nei boschi tra Fara Novarese e Carpignano Sesia. Colto in flagranza un trentenne magrebino

I Carabinieri della stazione di Fara Novarese hanno arrestato un 30enne marocchino senza fissa dimora, trovato in possesso di alcune dosi di stupefacente che spacciava regolarmente nel territorio di Carpignano Sesia.

Il via vai di vetture intorno ad una zona boschiva fra i comuni di Carpignano Sesia e Fara Novarese, hanno destato l’attenzione dei Carabinieri di Fara, i quali addentrandosi nell’area verde per le verifiche del caso, hanno colto il flagranza di spaccio un 30enne marocchino senza fissa dimora. B.J (queste le iniziali) è stato quindi tratto in arresto, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, visto che all’atto del fermo, effettuato in località Fragonera, i militari lo hanno trovato in possesso di oltre 35 grammi di cocaina, oltre a quantitativi minori di hashish e marijuana.

Alla vista dei Carabinieri il soggetto ha tentato di darsi alla fuga a piedi ma è stato bloccato dopo un breve inseguimento e sottoposto a perquisizione dalla quale, oltre allo stupefacente, è stato trovato in possesso di un bilancino e della somma contante di circa 2.000 euro; per questo dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Novara, ed è ora a disposizione dell’A.G..