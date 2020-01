Novara-Monza comincia in Pediatria. Biglietti a due euro per aiutare i piccoli pazienti

Presentata a Palazzo Città l’iniziativa benefica voluta dal nuovo Novara calcio in occasione del match Novara-Monza, in favore del reparto di Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Maggiore.

Novara-Monza è già cominciata, ma il terreno di gioco è la solidarietà e l’oggetto della generosità saranno i bambini. Un gesto davvero prezioso quello della nuova proprietà del Novara calcio, che non solo ha scelto dei prezzi più che popolari per i biglietti della prima partita del nuovo anno contro il “fanta” Monza di Berlusconi e Galliani del prossimo 12 gennaio (solo 2 euro per tutti i settori dello stadio Silvio Piola) ma perchè ha deciso di devolvere l’incasso per il reparto di terapia intensiva neonatale dell’Ospedale Maggiore di Novara.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina a Palazzo Cabrino, con l’assessora allo sport Marina Chiarelli accompagnata dal sindaco Alessandro Canelli, che ha introdotto il ricco parterre di presenti, che contava Marcello Cianci ed Elisa Rullo in rappresentanza della società azzurra, con il capitano Daniele Buzzegoli particolarmente a suo agio nel ruolo per nulla nuovo di ambasciatore azzurro della solidarietà. Oltre al dg Mario Minola per l’Ospedale era presente il prof.Alessandro Carriero, Direttore dell’Istituto Universitario di Radiologia, che ha spiegato la finalità dell’iniziativa: “Sarà una donazione preziosissima, perchè ci consentirà di acquistare un respiratore portatile, utile a trasportare in assoluta sicurezza i piccoli pazienti, dal reparto verso la zona diagnostica, per effettuare le risonanze magnetiche”.

Proprio Minola ha spiegato che si tratta di servizio prezioso che solo nell’ultimo anno ha visto ben 260 bimbi interessati, raccontando fino a che punto sia stato benevolmente sorpreso nel ricevere la notizia “Ricevo la chiamata da un numero sconosciuto, mi dicono che vorrebbero donarci l’incasso della partita ed io penso subito ad uno scherzo, invece era il Novara calcio”. Una iniziativa che certamente sta nel solco di altre già perseguite in passato, ma che da il segno di come la famiglia Rullo stia cercando subito cercando di mantenere e nel caso ampliare il tessuto di connessione con il territorio, proprio a partire dagli argomenti più sensibili (dialogo ed apertura ai tifosi) realtà più deboli e bisognosi (bambini e malati). Prima della conferenza stampa infatti, il presidente Marcello Cianci e la Vice Elisa Rullo avevano fatto visita alla Pediatria “Siamo ancora toccati e commossi – hanno spiegato – per questo ancora più convinti della bontà della cosa”, iniziativa che proprio il capitano degli azzurri Daniele Buzzegoli, ha voluto testimoniare essere condivisa in toto da tutta la squadra.

La partita Novara-Monza si giocherà al Silvio Piola domenica 12 gennaio alle 17.30 “Nei prossimi giorni definiremo meglio le condizioni per la prevendita dei tagliandi al prezzo simbolico di 2 euro” ha spiegato Cianci, mentre Alessandro Canelli ha voluto rimarcare l’importanza del rilancio di collaborazione fra le realtà del territorio e Novara calcio “Oltre a riportarci subito in serie B – ha scherzosamente ricordato il sindaco – siamo felici che la nuova proprietà abbia cominciato con queste importanti iniziative, cercando subito un dialogo con la nostra amministrazione e con le realtà del territorio”.