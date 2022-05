Tante iniziative nell’ultima settimana della Rassegna “Novara per i Bimbi”

Da mercoledì 25 fino al week-end del 28 maggio si conclude la rassegna promossa dal Comune di Novara Assessorato all’Istruzione e Centro per le Famiglie, dedicata ai bambini e alle famiglie.

– Mercoledì 25 maggio, al Broletto, si riunirà per la seduta conclusiva il Consiglio dei Bambini e delle Bambine, momento in cui verrà illustrata da parte dei piccioli consiglieri l’attività e i progetti portati avanti durante l’anno scolastico.

– Sempre il 25 e il 26 maggio, saranno inaugurati i Parchi gioco diffusi con l’istituto comprensivo Bellini, Legambiente, APS Porte aperte al Parco Città di Coblenza via Pianca (25 maggio ore 16.15) e Piazza Monsignor Brustia (26 maggio ore 15.30).

– Il 27 maggio dalle ore 14.30 alle ore 17.30 si svolgerà il convegno “Porte aperte esperienze di comunità educante” presso l’Arengo del Broletto.

Apertura alle 14.30 con due interventi gestiti dall’Università Cattolica e Compagnia di San Paolo. A seguire tavola rotonda con i rappresentanti del progetto che racconteranno, anche attraverso immagini e video, le azioni e i risultati del progetto, lanciando nuove sfide per le progettazioni future. Al termine, verso le 18.00 è previsto un rinfresco.

Il progetto Porte Aperte attivo dal 2018 nel contrasto alle povertà educative, ha sempre avuto particolare attenzione alle famiglie con bambini fino a 6 anni d’età ed in questi 4 anni è stato organizzatore e portavoce sul territorio di molte esperienze di comunità educante. Capofila del progetto è il Comune di Novara, con i servizi educativi della fascia 0-6, asili nido e Centro per le Famiglie. Il partenariato è composto da enti pubblici ed enti del terzo settore: ASL, scuole dell’infanzia Sulas e Ricca, Parrocchia di Sant’Agabio, Casa Circondariale, Cooperativa l’Albero a Colori, OrientaMente E.T.S./a.p.s. e l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

– Il 28 maggio dalle 10 alle 18 Festa della Famiglia al Parco Città di Coblenza, si terrà dalle 10 alle 19 in via Casorati 76. randi e piccoli potranno ritrovarsi insieme tra laboratori, giochi ed attività di animazione organizzati dal Centro per le Famiglie in collaborazione con altre realtà educative ed associative del territorio.

Stand, mercatini solidali ed occasioni di scambio di valori familiari e di emozioni, a corollario delle attività ludico-ricreative per le famiglie. Non mancherà inoltre la possibilità di organizzare un pranzo condiviso all’aria aperta.

La Festa delle Famiglie è da sempre un appuntamento molto importante per il Centre per le Famiglie, le associazioni del territorio ed il quartiere di Sant’Agabio in quanto momento di incontro, condivisione ed ovviamente festa a conclusione di un percorso educativo iniziato insieme a settembre.

In particolare quest’anno, dopo lo stop forzato a causa della pandemia, è ancora più forte l’esigenza da parte di tutti di ritrovarsi per ripristinare quella dimensione di comunità attiva che negli ultimi due anni è stata forzatamente messa da parte.

L’appuntamento è quindi per sabato 28 maggio dalle 10 alle 19 presso il Parco Città di Coblenza in via Casorati.

Tutti gli aggiornamenti sulla festa saranno visibili sulla pagina facebook del Centro per le famiglie e sull’account instagram oppure è possibile contattare direttamente il Centro al numero 0321 3703721 oppure per email a [email protected]

In caso di maltempo, la festa sarà annullata



– Domenica 29 maggio ci sarà “BOOM Festival dei Bambini” nelle vie e nelle piazze del centro città.



– Il 30 e 31 maggio, infine, “Un salto a colori”, graduation day presso i Giardini Vittorio Veneto (Parco dei Bambini); il 30 maggio alle ore 10 per le scuole primarie e il 31 maggio alle ore 11 per le scuole secondarie di I grado.

Fonte Ufficio Stampa Comune di Novara