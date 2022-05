Altro giro di vite in zona Stazione: in un market sequestrata merce alimentare in cattivo stato di conservazione

Con gli agenti della Questura, il Reparto Prevenzione Crimine di Torino e la Polizia Locale di Novara.

Nel pomeriggio di ieri mercoledì 18 maggio, la Polizia di Stato di Novara, nel contesto di alcuni controlli sul territorio effettuati insieme alla Polizia Locale di Novara ed il Reparto Prevenzione Crimine di Torino. In particolare, l’operazione ha riguardato la zona nei pressi della Stazione, controllando 116 persone (32 con precedenti penali o di polizia) e 4 esercizi pubblici presenti in Corso Garibaldi e via San Francesco d’Assisi.

In uno di questi market, la Squadra Controlli della Divisione Polizia Amministrativa della Questura, ha proceduto al sequestro di circa 5 kg di carne e 50 Kg di pesce in cattivo stato di conservazione, privo di confezionamento e a contatto diretto con la superficie interna del frigorifero: il responsabile dell’esercizio è stato denunciato alla procura della Repubblica (art. 5 l. 283/62).

Sono, inoltre, stati effettuati posti di controllo in Corso della Vittoria, Corso XXIII Marzo Viale Manzoni, controllando 42 veicoli.

Fonte Questura Novara