Terapia intensiva temporanea, lavori in corso per ospitare altri pazienti

Al Maggiore di Novara, sono in corso i lavori di completamento di una nuova area posta nel corridoio adiacente l’attuale rianimazione, per ospitare altri 4 paziente oltre i 50 posti attualmente disponibili e sempre occupati.

Con i 50 attuali posti di terapia intensiva sempre occupati, anche un solo paziente in più ospitabile, sarebbe molto importante per riuscire a gestire l’enorme pressione provocata dall’emergenza sanitaria da Coronavirus. Per questo sono in corso presso l’azienda ospedaliero-universitaria del Maggiore di Novara, i lavori di completamento di una nuova area, per i quali si stanno effettuando i collaudi per la realizzazione di una terapia intensiva temporanea, posta nel corridoio adiacente l’attuale rianimazione.

La riorganizzazione delle varie terapie intensive, riunite in un’unica sede e la conseguente razionalizzazione di strumentazione e personale hanno consentito di poter aumentare di 4 posti letto la dotazione della terapia intensiva, che saliranno a 28. Il tutto grazie al massimo impegno degli incaricati dell’intervento, coordinato dal prof. Francesco Della Corte.

«E’ l’occasione per ringraziare tutto il personale sanitario, tecnico, amministrativo Afferma il direttore generale dell’Aou di Novara Mario Minola – che con abnegazione, coraggio e sacrificio sta affrontando questa grande sfida e tutti i volontari che ci stanno aiutando fin dal primo momento».