Tragico incidente a Cavaglietto: 15enne muore nello scontro auto-furgone, la madre in codice rosso

Ha avuto un esito tragico, lo scontro tra un furgone ed un’auto, avvenuto intorno alle sette di questa mattina sulla Sp21 a Cavaglietto.

Ha avuto un esito tragico, lo scontro tra un furgone ed un’auto, avvenuto dopo le sette di questa mattina (martedì 26 ottobre) sulla Sp21 a Cavaglietto. A perdere la vita sul posto, una giovane 15enne, che si trovava con la madre nell’auto, poi ribaltatasi fuori dalla carreggiata, dopo i violentissimo impatto avuto contro un furgone che proveniva in senso opposto.

Per la ragazza sono stati inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118, che invece hanno richiesto l’intervento dell’elicottero per la madre, elitrasportata presso l’Ospedale Maggiore di Novara in codice rosso, mentre l’autista del furgone ha riportato ferite e contusioni lievi.

Sul posto, oltre alla Polizia Stradale ed i Vigili Urbani di Cavaglietto, anche una quadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Borgomanero.