Urla e richieste d’aiuto da un appartamento: la Polizia trova una donna in lacrime e arresta il compagno ubriaco

Il fatto è avvenuto qualche giorno fa, dopo il fermo, per l’uomo è arrivato il divieto di avvicinamento alla parte offesa.

Le urla e le richieste d’aiuto di una donna, hanno destato l’attenzione del vicinato, che ha segnalato la cosa al 112. Questa importante chiamata ha fatto partire una volante dalla Questura, con gli agenti che qualche giorno fa, quando sono arrivati all’appartamento indicati, hanno trovato la donna ancora in lacrime, visibilmente impaurita e con evidenti segni sul corpo riconducibili a percosse. Nell’abitazione si trovava anche un uomo in stato di agitazione e d’alterazione, dovuta all’abuso di bevande alcoliche. Tutto intorno, il completo disordine, con diversi oggetti in frantumi riversi al suolo.

A quel punto, la donna si rivolgeva agli operatori, raccontando di essere stata in varie occasioni vittima di violenza domestica, sia fisica che psicologica. Nello specifico, la donna mostrava segni di ecchimosi ed escoriazioni dovute alle percosse che l’uomo le aveva inferto con l’utilizzo di un bastone.

Alla luce di tale situazione, viste le precedenti condotte ed il pericolo concreto che il reato fosse portato ad ulteriori e più gravi conseguenze, l’uomo è stato arrestato ed accompagnato presso la casa circondariale di Novara. Successivamente, in sede di udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per l’uomo, il divieto di avvicinamento alla parte offesa.