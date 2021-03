Albinoleffe-Novara finisce 1-1, con gli azzurri che avrebbero meritato certamente di più

Novara in vantaggio con un altro gran goal di Zunno alla fine del primo tempo, viene ripreso subito nella ripresa. Poi sono gli azzurri a costruire di più ed a colpire un palo clamoroso nel recupero con Rossetti.

ALBINOLEFFE-NOVARA 1-1

Marcatori: 43′ Zunno (N); 49′ Mondonico (A)

Un pareggio che lascia anche un pizzico di rammarico, per un Novara che passa in vantaggio con la quarta perla in un mese dell’enfant prodige Zunno e fa certamente di più degli avversari, per provare a vincere una partita che avrebbe regalato un finale di stagione con una qualche ambizione play-off. Occasione rimandata a domenica prossima quando al Piola arriverà un Grosseto che rappresenta forse l’ultimo treno per agganciarsi alla scia che vala l’ultimo posto post season.

La Partita

Il tema tattico della partita è indirizzato dalla volontà contropiedista dei padroni di casa, che scelgono scientemente di lasciare il pallino del gioco agli azzurri. Una tattica che ha valorizzato soprattutto le qualità complementari dei suoi attaccanti, in particolare dell’ex Jacopo Manconi, che con la sua capacità di attaccare lo spazio ha saputo scalare la classifica dei marcatori.

Novara che sembra accettare l’onere del possesso palla, pur cercando di mantenere attenzione ed equilibrio, per evitare le letali ripartenze bergamasche.

L’illusione ottica è quella di un Novara padrone del campo, ma l’effettiva capacità di offendere è al quanto relativa, mentre l’Albinoleffe sembra un felino apparentemente mansueto, pronto però ad a saltare sulla preda da un momento all’altro.

Così infatti, dopo una ventina di minuti di apparente controllo e supremazia azzurra, la squadra di Zaffaroni, prima punge con Gelli che al volo spedisce fuori da centro area, ma poi con Giorgione fa venire i brividi, quando il forte attaccante di casa si libera appena dentro l’area ma incrocia fuori col destro da ottima posizione. Un campanello d’allarme che consiglia agli azzurri di concedere meno campo alle spalle dei difensori, costringendo in qualche modo i padroni di casa ad alzare a sua volta il proprio baricentro. La partita così vive una fase più tattica ed equilibrata, certamente un po’ meno spettacolare.

Nella parte finale del primo tempo gli azzurri riescono però a pungere maggiormente ed al 43′, la pressione alta premia Schiavi che ruba palla all’uscita difensiva bergamasca, Zunno può puntare l’area prima di scaricare un gran destro che folgora Savini e manda al riposo la Banchieri band con un vantaggio tutt’altro che trovato casualmente.

In apertura di ripresa, subito un doppio cambio per Banchieri, che toglie Colombini (probabile qualche problema) e Malotti, per inserire Lamanna e Piscitella.

Subito dopo però, al primo corner (regalato proprio da Lamanna), i padroni di casa pareggiano con Mondonico che a centro area può svettare di testa mettendo alle spalle di Desjardins.

L’equilibrio torna dunque a regnare, ma le due squadre un po’ più libere mentalmente ed entrambe più protese a cercare comunque il successo, danno vita ad una partita aperta ed a tratti piacevole, con il Novara che nel finale costruisce decisamente di più,sfiorando quella rete che gli avrebbe consentito di guardare veramente verso l’alto. In particolare con il palo interno colpito da Rossetti, che avrebbe regalato un finale di stagione impensabile fino a due mesi fa, ma con il Grosseto che arriverà al Piola la prossima settimana, per tentare di restare quanto meno nella scia della bagarre che assegna l’ultimo posto play-off.

La Formazione

Il rientro di Collodel al posto di Buzzegoli ed il cambio Zunno-Panico, sono le principali novità di formazione, rispetto all’importantissimo successo di giovedì contro il Piacenza. Ma la nota più interessante arriva dalla riconferma fra i pali del giovane canadese Alex Desjardins, che Banchieri vuole oramai forgiare anche in vista della prossima stagione, visto che il Novara calcio lo ha avuto dallo Spezia con l’obbligo del riscatto, dunque di fatto si tratta di una ben augurante scelta che guarda al futuro, decisamente in controtendenza con le precarietà di questa stagione.

La Cronaca

7′ Punizione alta di Lanini che dai 25 metri cerca l’incrocio con un destro potente.

14′ Cross insidioso da sinsitra di Colombini, che costringe Savini a togliere palla da sotto la traversa.

17′ Uscita a vuoto di Desjardins che crea qualche scompiglio, per fortuna senza esiti negativi.

18′ Conclusione volante di Gelli a centro area, a seguito di battuta da corner.

20′ Occasionissima per Giorgione, che si libera superato il limite dell’area, ma il suo destro ad incrociare non trova la porta.

30′ Numero di Zunno sulla linea di fondo, poi abbattuto da Cerini proprio sul limite dell’ara di rigore.

34′ Colombini crossa da sinistra, in mezzo ai centrali sbuca Malotti che in precario equilibrio tocca senza però riuscire ad indirizzare da due passi.

43′ Azzurri che pressano con Schiavi che recupera palla nell’uscita difensiva bergamasca, la sfera finisce a Zunno che punta e scarica un gran destro a giro che buca Savini per il vantaggio azzurro.

44′ Manconi calcia da posizione defilata sfiorando la traversa.

46′ Subito un doppio cambio per Banchieri ad inizio ripresa: fuori Colombini e Malotti, dentro Lamanna e Piscitella.

47′ Al primo corner, regalato proprio da Lamanna, i padroni di casa pareggiano con Mondonico che a centro area può svettare di testa mettendo alle spalle di Desjardins.

55′ Giorgione vede e serve sulla corsa Tomaselli, che col destro impegna Desjardins sul primo palo.

82′ Uscita a valanga di Savini che salva su Panico, dopo il colpo di testa di Collodel che lo ha messo davanti al portiere.

88′ Fuori Zunno e dentro Buzzegoli.

89′ Ancora occasione per Corsinelli che può liberare il destro in corsa in diagonale, senza però trovare il bersaglio grosso.

91′ Palo interno clamoroso di Rossetti, con Savini che si salva con grande fortuna.

Il Tabellino

ALBINOLEFFE: 26 Savini, 2 Cerini (57′ 30 Petrungaro), 6 Riva (VC), 7 Tomaselli (56′ 20 Genevier), 9 Cori (89′ 32 Maritato), 13 Mondonico, 17 Giorgione (C), 18 Piccoli (82′ 4 Nichetti), 22 Manconi, 23 Gelli, 33 Borghini

A disposizione: 24 Paganessi, 31 Caruso, 3 Berbenni, 8 Trovato, 10 Gabbianelli, 19 Ravasio, 29 Ghezzi

Allenatore: Marco Zaffaroni

NOVARA: 31 Desjardins, 5 Bove, 6 Pogliano, 7 Corsinelli, 8 Schiavi (C), 9 Lanini (78′ 11 Panico), 15 Collodel (VC), 18 Zunno (88′ 10 Buzzegoli), 29 Rossetti, 33 Colombini (46′ 20 Lamanna), 39 Malotti (46′ 24 Piscitella)

A disposizione: 2 Lanni, 14 Migliorini, 17 Moreo, 19 Gonzalez, 21 Pagani, 26 Cisco, 28 Hrkac, 37 Ivanov

Allenatore: Simone Banchieri

Arbitro: Sig. Simone Taricone di Perugia

Assistenti: Sigg. Marco Carrelli di Campobasso e Gianluca Matera di Lecce

Quarto ufficiale: Sig. Giuseppe Rispoli di Locri

Ammonizioni: 31′ Cerini (A); 52′ Bove (N); 73′ Lamanna (N); 90′ Mondonico (A)

Calci d’angolo: Albinoleffe-Novara 5-2

Recupero: 0′ 1°T – 5′ 2°T