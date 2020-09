Contrordine in serie C si gioca! Ma il Novara va a giocarsi il derby di Vercelli con mezza Berretti

Contrordine: in serie C si gioca! Il Novara atteso dalla Pro Vercelli potrà schierare i nuovi giocatori?

Scongiurato lo sciopero dei calciatori, la serie C comincia regolarmente. Per il Novara calcio però non è proprio una buona notizia, alle prese com’è con le garanzie fideiussorie relative ai nuovi contratti

Alla fine Assocalciatori e Lega Pro sono arrivate a miti consigli, scongiurando così lo sciopero dei calciatori che avrebbe creato il caos nella prima giornata di serie C, anche se la Figc era pronta ad intervenire con il rinvio. Tutto sommato una consolazione per migliaia di appassionati che se non potranno assistere alle partite dentro gli stadi. Forse non alltrettanto soddisfatti potrebbero essere i tifosi azzurri, visto che il Novara calcio rischia di andarsi a giocare il derby contro la Pro Vercelli, senza gli acquisti del mercato estivo.

La discussione sulla contestata riforma delle liste bloccate a 22 giocatori tesserabili è stata procrastinata alla prossima settimana, quando si ripartirà da un possibile approdo a 24 giocatori più un classe 2001; ma intanto il campionato può cominciare regolarmente.

Per il Novara calcio la questione “fideiussione” è scoppiata nel pre partita di Coppa Italia, dove gli azzurri hanno vinto 3-1 contro i dilettanti del Gebilson Vallo della Lucania. La curiosità degli appassionati di vedere all’opera il nuovo duo d’attacco Panico-Zigoni, è stata vanificata, quando tutti i nuovi sono stati fatti accomodare in tribuna. Il Motivo? Niente placet dalla Federazione per i nuovi contratti. Nel dopo gara la dirigenza azzurra si è giustificata parlando di disguidi tecnici (una polizza fideiussoria di 12 anziché 14 mesi), ma col passare delle ore è parso chiaro che le complicazioni siano maggiori, ed al momento della pubblicazione del nostro articolo (16.30 del 25 settembre n.d.r.); non solo non c’è l’ok della Federazione, ma da quanto abbiamo appreso, non è stata proprio inviata una fideiussione che dia le garanzie fissate dai regolamenti.

Questo vuol dire che allo stato, Simone Banchieri dovrà fare a meno dei nuovi tesserati, in particolare Panico e Zigoni, cioè del potenziale offensivo stagionale, che almeno per uno spezzone, poteva certamente risultare decisivo.

Stiamo parlando non solo della prima di campionato, ma della partita più sentita dalla tifoseria, con gli azzurri che si presenteranno sul sintetico del “piccolo” Piola di Vercelli alle 17.30 di domenica 27 settembre, con una rosa imbottita di ragazzini della Berretti.

Sarebbe non esattamente il miglior modo per cominciare la stagione, tanto meno per dar corso a quegli obiettivi dichiarati a più riprese di promozione, dalla proprietà che fa capo alla famiglia Rullo.