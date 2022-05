La bella iniziativa di Pedala Diritto: “Dal divano al primo cicloviaggio”

L’associazione novarese che si occupa di turismo responsabile, promuove un corso di cicloturismo che attraverserà la “Belleza Umana del territorio”.

Interessante iniziativa, quella promossa da Pedala Diritto asd, associazione novarese che si occupa di turismo responsabile, che ha avuto l’idea di promuove un “Corso di Cicloturismo”, consistente in un allenamento “dolce”, cioè adatto a tutti, che ha l’obiettivo “di far passare i partecipanti dal divano alla possibilità di realizzare un vero e proprio cicloviaggio” così scrive l’associazione nel promuovere il tutto.

L’iniziativa si chiama “Aggiungi 1 km” e consiste in una serie di 5 uscite su territorio (tutte con partenza da Novara), con cadenza settimanale (a partire dal 14 maggio e fino al 10 giugno p.v.). L’ultima uscita, consisterà in una pedalata notturna, che attraverserà luoghi davvero suggestivi del novarese, ed ogni escursione, avrà come meta una “Bellezza Umana del territorio”.

Collaborano alla realizzazione dell’iniziativa: Legambiente Circolo Il Pioppo Ovest Ticino e Novarese, Ceg Point, Pro Natura Novara, Burchvif.

Info e iscrizioni entro il 13 maggio a [email protected]