“Puliamo Sant’Agabio” sabato 14 maggio l’iniziativa ecologica promossa da Novara Green con Assa

“Puliamo Sant’Agabio” sabato 14 maggio l’iniziativa ecologica promossa da Novara Green e Assa

Ritrovo previsto alle 9.45 in piazza della Chiesa del quartiere Sant’Agabio.

Sabato 14 maggio l’Associazione Novara Green ed ASSA, organizzano una mattinata ecologica nel quartiere Sant’Agabio. L’iniziativa si chiama “Puliamo Sant’Agabio” ed è rivolta a cittadini ed a “tutte le forze civili del quartiere, per una mattinata di sensibilizzazione ambientale” scrive Novara Green nel presentare l’iniziativa, esortando a non mancare “Insieme per un quartiere più pulito”. –

Il ritrovo è previsto alle ore 9.45 in piazza della chiesa, con l’organizzazione di tre punti di raccolta: Largo Donegani, Piazza Mons.Brustia e via Procaccini angolo via Pianca.

L’Associazione consiglia di portare un paio di guanti (meglio se da giardinaggio) ed alcuni sacchi utili per la raccolta di rifiuti. In caso di pioggia l’evento sarà annullato.