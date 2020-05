La bellezza di Novara, protagonista di un video emozionante. Sembrava ieri quando, in pieno “lockdown”, abbiamo accolto l’idea di Paolo Caporossi per realizzare un documentario fotografico e video sulla Novara deserta e silenziosa di quei giorni. Buongiornovara ha richiesto un permesso speciale in Prefettura perchè il bravissimo fotografo potesse girare, indisturbato, per la città, nonostante l’obbligo, per tutti, di rimanere a casa. Ne è risultato un bellissimo servizio che trovate qui: immagini struggenti che resteranno scolpite nella nostra memoria, a ricordo di giornate dure, devastate da tanti lutti e da situazioni drammatiche, che i novaresi, come il resto degli italiani, hanno vissuto sulla propria pelle. Immagini talmente belle che persino le emittenti locali, come Radioazzurra con Carlotta Ponzio, hanno voluto dedicare loro spazi importanti. Ma la sorpresa più grande è stata un video che lo stesso Caporossi ha poi realizzato con il Comune di Novara, che trovate qui: poesia pura. Migliaia e migliaia di condivisioni a partire da quella del primo cittadino Alessandro Canelli. Che dire? Un grazie di cuore per averci reso in piccolissima parte protagonisti di tanta bellezza.

