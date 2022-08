La Polizia di Novara mette in salvo 9 cavalli in viaggio sulla A/4

Fermato all’altezza di Novara Est un autoarticolato belga che trasportava gli animali in condizioni critiche.

Nel tardo pomeriggio del 3 agosto, la Polizia di Stato, con personale della Polizia Stradale di Novara in servizio lungo l’Autostrada A/4 TO-MI, nei pressi del casello autostradale di Novara Est, fermava per un controllo un autoarticolato con targa belga, riscontrando le condizioni critiche in cui si trovavano nove cavalli che, dal Belgio, il mezzo stava trasportando verso un’azienda del trevigliano.

In particolare, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Novara Est, hanno accertato che il complesso veicolare stava trasportando i cavalli in una giornata particolarmente calda, senza rispettare le normative comunitarie previste in materia di tutela del benessere animale, con specifico riferimento alla temperatura rilevata all’interno del vano di carico, ed alla mancanza di abbeveraggio e alimentazione per gli animali.

A carico del conducente, un sessantenne di nazionalità belga, sono state comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 8.333,00 euro, per aver violato le norme riguardanti il corretto utilizzo degli impianti di aerazione e di abbeveraggio dei due veicoli costituenti il complesso veicolare, stante il mancato nutrimento degli animali ogni 8 ore e l’assenza di dati delle registrazioni del sistema di controllo delle temperature del vano di carico, tutte prescrizioni previste dal D.Lgs. 151/2007 in riferimento al Reg. CE 1/2005.

Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo, mentre gli animali sono stati affidati ad un’azienda del gallaratese che provvederà alle cure necessarie.

Fonte Ufficio Stampa Questura Novara