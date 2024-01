OPEN DAY VACCINALE AL MAGGIORE LUNEDI’ 29 GENNAIO

– Lunedì 29 gennaio, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria di Novara, si svolgerà un Open Day Vaccinale contro il SARS-CoV-2/Covid-19. L’evento è aperto a tutti i cittadini (compreso personale sanitario, studenti, borsisti, personale delle ditte esterne) e avrà luogo presso il poliambulatorio della sede centrale, stanza 20, dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 13 alle 16,30. L’ingresso è libero e non è prevista alcuna prenotazione. La vaccinazione potrà essere effettuata a patto che il paziente sia guarito dal Covid da almeno 90 giorni. I non residenti in Regione Piemonte dovranno portare la documentazione delle pregresse vaccinazioni (non green pass) per procedere alla regolarizzazione del loro stato vaccinale. Per ulteriori informazioni, è possibile inviare una mail a: [email protected]