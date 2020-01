Per Novara-Monza obiettivo 6000 spettatori, sabato e domenica biglietteria aperta

Dalla prevendita venuti circa 5000 biglietti, con i botteghini del Silvio Piola aperti sabato e domenica fino a partita iniziata

Si parte da una quota intorno alle 5000 presenze circa (300 settore ospiti), ma da domani mattina apre la biglietteria del Silvio Piola e per il match Novara-Monza l’obiettivo 6000 spettatori non è impossibile. Ha risposto dunque “presente” la piazza azzurra all’iniziativa promossa dalla nuova proprietà, che oltre a fissare il prezzo politico di 2 euro per tutti i settori, ha deciso di devolvere l’incasso in favore del reparto di Pediatria dell’Ospedale Maggiore, per l’acquisto di un ventilatore portatile utile a trasportare i piccoli pazienti della rianimazione neonatale che necessitino di effettuare la risonanza magnetica.

Sul piazzale del Silvio Piola, botteghini aperti dalle 10.00 alle 13:00 e dalle ore 15:00 alle 18,30 di sabato 11 gennaio, oltre che dalle ore 13:00 alle ore 18:00 di domenica 12 gennaio, con le tribune che hanno registrato già il grosso della prevendita, mentre presumibilmente i ragazzi della Curva provvederanno proprio nelle prossime ore a munirsi del prezioso tagliando.

Calcio d’inizio alle 17.30 di domenica con gli azzurri che proveranno ad arrecare il primo dispiacere alla capolista che fuori casa non ha ancora conosciuto sconfitta. In Tribuna Vip prima assoluta per la famiglia Rullo ed il presidente Cianci, al cospetto del direttore generale monzese Adriano Galliani, mentre il Presidente Silvio Berlusconi (regolarmente accreditato) deciderà solo all’ultimo.

Novità anche da Radioazzurra che torna con la radiocronaca integrale dei match del Novara calcio per tutto il girone di ritorno, ascoltabile sulla frequenza FM.92.100 e 100.500, collegamento diretto dal Silvio Piola a partire dalle 17.