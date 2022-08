Proseguono in centro a Novara i servizi di controllo e prevenzione svolti dalle forze di Polizia

Gli agenti della questura insieme ai colleghi della Polizia Locale, hanno complessivamente controllato 192 (51con precedenti penali o di Polizia).

Mercoledì pomeriggio 27 e ieri sera, venerdì 29 luglio, nel centro storico e sulle principali arterie cittadine, la Polizia di Stato di Novara, ha implementato il servizio di controllo del territorio, insieme alla Polizia Locale cittadina ed al Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, anche sulla base di alcune segnalazioni o esposti presentati in Questura dalla cittadinanza novarese.

Nello specifico sono stati effettuati servizi e verifiche, anche con pattugliamenti appiedati, nei pressi della zona Stazione Fs, Via XX Settembre, Piazza Martiri, Corso Italia, Viale Giulio Cesare, Via Monte Rosa, Corso Milano, Corso 23 Marzo, Allea, Via Manzoni, controllando 192 persone (51 con pregiudizi penali o di polizia).

Nel corso del servizio si effettuava anche il controllo di 8 esercizi commerciali di Piazza Garibaldi, via XX settembre, Corso Milano, corso 23 Marzo, Piazza Mons. Brustia, Corso Mazzini, Via San Francesco d’Assisi, senza riscontrare anomalie.

Nel corso dei servizi:

·Rintracciato un cittadino straniero irregolare, poi espulso;

·Sorpresa una persona nota alle FFOO, ubriaca, in violazione del DASPO urbano, con contestazione della violazione del DASPO.

·Contestato un verbale e sequestrato il veicolo di un soggetto che guidava l’auto senza assicurazione;

·Fermato un giovane che era intento ad urinare sull’Allea vicino ad un albero in prossimità della Fontana di Via Donatori di Sangue, contestandogli la sanziona amministrativa per inottemperanza al Regolamento Comunale, applicando sul posto e notificandogli il DASPO Urbano.

Fonte Ufficio Stampa Questura Novara