Salta Orlando ma non c’è il nome del nuovo ds. A rischio anche Leone? E pensare che la soluzione ci sarebbe…

Dopo aver esonerato e poi ripreso Banchieri, avendo cacciato Marcolini, patron Rullo taglia anche il ds Orlando, questo dopo aver quasi azzerato anche il consiglio di amministrazione. A rischio anche il Direttore Operativo Tommaso Leone?

Orlando Urbano non è più il Direttore Sportivo del Novara calcio. Con una spoglia nota ufficiale, la società lo ha dispensato dall’incarico, ma questo esonererà patron Rullo dagli obblighi relativi al suo oneroso ed impegnativo contratto. Forse anche per non caricarsi di un ulteriore ingaggio, al momento non ci sono sostituti in vista. E’ probabile che il Direttore Tecnico Giuseppe Manari, sia chiamato ad operare più direttamente sul mercato, con il potere di firma che resterebbe nella disponibilità del presidente Marcello Cianci. Se quest’ultimo si è rivisto operativo dopo molto tempo, qualche voce metterebbe a rischio anche la figura del Direttore Operativo Tommaso Leone, anche lui sparito dai radar. D’altro canto lo stesso Rullo non aveva fatto mistero di voler fare piazza pulita, avocando a se tutte le cariche possibili e questo dopo aver di fatto quasi azzerato il Consiglio di Amministrazione.

Orlando Urbano chiude il suo primo anno da direttore sportivo, decisamente con molte più ombre che luci, sopravvivendo per due mesi alle dichiarazioni rilasciate nel post gara di Sesto San Giovanni, quando lo scorso 2 novembre, lui stesso certificò il fallimento delle proprie scelte nell’allestimento della rosa: ”Sono tutti sotto le aspettative e non lo possiamo tollerare, chi non ha fame si può togliere dal progetto”.

Malgrado i proclami e la riaffermazione di rilancio, fatte di recente da Maurizio Rullo, anche la finestra di mercato invernale si è aperta in modo non certo rassicurante, con la cessione di Andrea Sbraga all’Arezzo e con Tommaso Bianchi pronto a seguirlo. Pare che le reali intenzioni siano quelle di sgravarsi dei principali ingaggi, per provare a ricostruire solo dopo un sostanziale dimagrimento della rosa. un minimo di organico. Ma i tempi e le incognite sono veramente troppe, per una classifica decisamente poco rassicurante, che invece avrebbe bisogno di una squadra con qualche certezza maggiore e che invece si ritroverebbe alla ripartenza, nel dover riassemblare una rosa ed un nuovo progetto tecnico-tattico in corsa.

Domenica intanto c’è una delicata sfida salvezza contro l’Olbia, ma in campo ci andrà chi ancora è rimasto, ma che nei fatti è stato delegittimato dalla stessa società e messo sul mercato. Con quale spirito certi giocatori scenderanno in campo?

In questo stato confusionale, almeno una certezza ci sarebbe. Perchè davvero non è spiegabile come Rullo stia cercando di tagliare ingaggi ed emolumenti, ma continui a pagare Mauro Borghetti senza avvalersi della sua indiscutibile competenza. L’ex responsabile del settore giovanile azzurro è ancora sotto contratto, e basterebbe richiamarlo affidandogli pieni poteri, per rimettere in sesto qualche tessera di questo dissestato puzzle.