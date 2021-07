Ubriaco ed armato di bastone alla fermata del bus, fermato dalla Polizia Locale un 45enne senza fissa dimora

Ubriaco ed armato di bastone davanti alla fermata del bus, fermato dalla Polizia Locale un 45enne senza fissa dimora

Il 45enne senza fissa dimora, ha poi cercato di colpire gli agenti intervenuti per identificarlo, dopo che si era accasciato fra i sedili di un bus della Sun.

In evidente stato di ubriachezza, ed pessime condizioni igienico-sanitarie, un 45enne senza fissa dimora, è stato fermato ieri dalla Polizia Locale di Novara, dopo la segnalazione al comando da parte di un cittadino.

L’uomo di origine greca, si trovava nei pressi della fermata Sun di via Chinotto, brandendo pericolosamente un bastone. Un passante vista la scena ha subito avvertito la forza pubblica. Una pattuglia del Nucleo Operativo della Polizia Locale intervenuta sul posto, ha trovato il clochard, accasciato fra i sedili, nella parte posteriore di un pullman, con ancora in una mano il bastone di legno.

Gli agenti lo hanno invitato a scendere per farsi identificare, ma l’uomo ha cercato di colpire uno di loro con il bastone. Immobilizzato non senza difficoltà, è stato accompagnato al Comando di Polizia Locale per l’identificazione, dove è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti ad offendere, interruzione di pubblico servizio e ubriachezza molesta.