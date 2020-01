Scambiato per senzatetto, morto su una panchina davanti casa in via Asiago

Tutta da definire la morte di un 45enne al Villaggio Dalmazia trovato morto su una panchina in via Asiago a pochi metri dalla sua abitazione.

Ci sono ancora molti punti di domanda sulla morte di un 45enne residente in zona Villaggio Dalmazia a Novara, trovato morto questa mattina (lunedì 20 gennaio 2020) in via Asiago, a pochi metri dall’abitazione dove risiedeva. Il corpo esanime dell’uomo è stato ritrovato riverso su una panchina all’altezza del civico 4 da un passante che lo ha scambiato per un senzatetto. Al loro arrivo i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che riscontrare il decesso, solo dai successivi approfondimenti effettuati dagli inquirenti è emerso che non si trattava di un clochard, ma di un residente della zona. E’ troppo presto invece per formulare delle ipotesi sulle cause della morte, inizialmente attribuibili più semplicemente all’ipotermia motivata dall’indigenza, visto che in realtà l’uomo non avrebbe avuto nessun motivo logico per andare a dormire su una panchina. Dunque perchè avrebbe deciso di passare la notte all’addiaccio? E’ stato il freddo ad ucciderlo e nel caso come e quando è finito su quella panchina, magari trasportato dopo il decesso o per altro malore? Tutti interrogativi ai quali gli uomini della Questura novarese dovranno dare risposta anche con l’ausilio dei risultati autoptici.