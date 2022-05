Ultraleggero precipita in una risaia a Vespolate, l’elisoccorso intervenuto per soccorrere un pilota ferito

Due gli occupanti estratti dai rottami, uno dei quali ha avuto bisogno del ricovero in ospedale.

Un aeromobile ultraleggero, è precipitato questa mattina (martedì 18 maggio) in una risaia delle campagne che circondano il Comune di Vespolate, nei pressi della superficie di volo “Gianni Cerutti Fly”.

Sul posto intorno alle 9.30, sono intervenuti i sanitari del 118, una squadra squadra dei Vigili del Fuoco di Novara ed i Carabinieri di Vespolate. Preso atto che il velivolo si trovava circondato dall’acqua, i soccorritori hanno allertato un elicottero del 118, per poter intervenire sulla carcassa ad estrarre gli occupanti.

Una volta raggiunto l’ultraleggero, per uno dei due piloti è stato necessario il trasporto in ospedale. Per fortuna, l’uomo di 53 anni, non dovrebbe essere in pericolo di vita.

I rottami del velivolo sono stati quindi messi in sicurezza dai Vigili del Fuoco.

Fonte Comando Vigili del Fuoco Novara e 118