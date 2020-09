Vigili del Fuoco al lavoro nella notte, per domare le fiamme scoppiate in un’azienda agricola di Oleggio

L’incendio partito nel cuore della notte, ha interessato stalla e fienile di un’azienda agricola sita in via Suno

Una chiamata nel cuore della notte ha fatto scattare i Vigili del Fuoco che appena dopo le tre sono partiti in direzione Oleggio. Una squadra della sede centrale di Novara ed un’altra del distaccamento Volontario di Romagnano Sesia, sono intervenute appena dopo le tre in via Suno. Sul posto sono giunte due autopompe e tre autobotti, per circoscrivere le fiamme che hanno interessato una stalla e un fienile. La pronta azione dei VVF ha evitando ulteriori propagazioni. Ancora in corso la messa in sicurezza dell’intera area. Per fortuna non si registrano feriti.