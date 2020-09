Rullo non si arrende e spera concretamente nel sì della Federazione. Il Novara vuole i nuovi in campo

Dopo il pessimissimo delle ultime ore, il Novara calcio potrebbe aver trovato una quadra con la Federazione per far scendere in campo i nuovi giocatori a Vercelli

Gli uffici della Federazione sono aperti anche il sabato ed i contatti con il Novara calcio, non si sono mai interrotti. Insomma, Maurizio Rullo non si da per vinto e sulla questione fideiussione, ci sta ancora provando. L’obbiettivo è riuscire a schierare i nuovi giocatori contro la Pro Vercelli, nel primo derby delle risaie che aprirà il campionato.

Il problema emerso nel pre partita di Coppa Italia mercoledì scorso, giocato e vinto dal Novara 3-1 contro i salernitani del Gebilson, riguarda la fideiussione a garanzia dei contratti sottoscritti nel mercato estivo, senza la quale i giocatori non possono scendere in campo. Un problema surrogato senza troppe complicazioni contro i dilettanti campani, ma che rischia di complicare enormemente il confronto diretto contro la rivale di sempre.

Nelle ultime ore, dalle indiscrezioni raccolte, potrebbero esserci delle schiarite e ciò che sembrava impossibile oggi pomeriggio, potrebbe invece verificarsi. Sarà dunque una lotta contro il tempo per riuscire ad ottenere il lasciapassare dalla Federazione, che regalerebbe a Simone Banchieri quelle frecce all’arco azzurro, in tempo utile per Pro Vercelli-Novara, prevista domenica 27 settembre alle 17.30.

Insomma, dopo il pessimissimo, il Novara calcio adesso pare aver trovato una quadra con la Federazione per far scendere in campo i nuovi giocatori nel derby, evitando quella che sarebbe stata una pessima figura, soprattuto per la gestione del problema, cosa che non ha lasciato indifferente la tifoseria, questo a prescindere dal risultato che verrà del campo.